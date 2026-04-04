استئناف مشروع “ربيع دير الزور” لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة

استأنفت محافظة دير الزور أعمال تأهيل وصيانة عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وذلك ضمن مشروع “ربيع دير الزور” بعد توقف لفترة مؤقتة نتيجة الأحوال الجوية التي سادت المحافظة.

وأوضح عضو لجنة الإشراف على الطرق في محافظة دير الزور رامي العلي في تصريح لـ مراسل سانا اليوم السبت، أن العمل يجري حالياً في شارع بور سعيد الممتد من دوار الدلة باتجاه دوار هرابش، بإشراف المحافظة بالتعاون مع لجان فنية من مجلس المدينة والخدمات الفنية وبتنفيذ من شركة شاهين.

وأضاف: إن المشروع كان قائماً منذ أشهر لكنه توقف نتيجة الظروف الجوية فتم تأجيله إلى الوقت الحالي، حيث أعلنت المحافظة مع بدء دخول شهر نيسان عن حملة ربيع دير الزور.

وبيّن أن المشروع يشمل أيضاً الطريق الممتد من دوار الدلة باتجاه دوار السلامة ومنه إلى دوار السبع بحرات بالإضافة للطرق الرئيسية داخل المدينة، مشيراً إلى أن العمل يشمل أعمال القشط والتصفير وصندقة كامل الحفر والجور المتواجدة على الطرق الرئيسية بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الآليات.

ولفت العلي إلى أن من المشاريع القائمة مشروع إعادة تأهيل الشارع الممتد من دوار السلامة باتجاه دوار الفرسان والذي بُدء العمل به في تشرين الأول الفائت، وتوقف بسبب دخول فصل الشتاء بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الممتد من البانوراما باتجاه دوار الدلة (طريق دمشق).

يذكر أن المشروع يأتي ضمن حملة دير العز التي أطلقت في الـ 11 من أيلول الماضي، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعادة بناء وترميم عدد من المرافق الحيوية في الصحة والتعليم وغيرها التي دمرها النظام البائد بشكل متعمد خلال سنوات الثورة السورية.