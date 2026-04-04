استئناف مشروع “ربيع دير الزور” لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة

DJI 0226 استئناف مشروع "ربيع دير الزور" لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة

دير الزور-سانا

استأنفت محافظة دير الزور أعمال تأهيل وصيانة عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وذلك ضمن مشروع “ربيع دير الزور” بعد توقف لفترة مؤقتة نتيجة الأحوال الجوية التي سادت المحافظة.

IMG 20260404 151807 استئناف مشروع "ربيع دير الزور" لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة

وأوضح عضو لجنة الإشراف على الطرق في محافظة دير الزور رامي العلي في تصريح لـ مراسل سانا اليوم السبت، أن العمل يجري حالياً في شارع بور سعيد الممتد من دوار الدلة باتجاه دوار هرابش، بإشراف المحافظة بالتعاون مع لجان فنية من مجلس المدينة والخدمات الفنية وبتنفيذ من شركة شاهين.

وأضاف: إن المشروع كان قائماً منذ أشهر لكنه توقف نتيجة الظروف الجوية فتم تأجيله إلى الوقت الحالي، حيث أعلنت المحافظة مع بدء دخول شهر نيسان عن حملة ربيع دير الزور.

وبيّن أن المشروع يشمل أيضاً الطريق الممتد من دوار الدلة باتجاه دوار السلامة ومنه إلى دوار السبع بحرات بالإضافة للطرق الرئيسية داخل المدينة، مشيراً إلى أن العمل يشمل أعمال القشط والتصفير وصندقة كامل الحفر والجور المتواجدة على الطرق الرئيسية بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الآليات.

IMG 20260404 153207 1 استئناف مشروع "ربيع دير الزور" لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة

ولفت العلي إلى أن من المشاريع القائمة مشروع إعادة تأهيل الشارع الممتد من دوار السلامة باتجاه دوار الفرسان والذي بُدء العمل به في تشرين الأول الفائت، وتوقف بسبب دخول فصل الشتاء بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الممتد من البانوراما باتجاه دوار الدلة (طريق دمشق).

يذكر أن المشروع يأتي ضمن حملة دير العز التي أطلقت في الـ 11 من أيلول الماضي، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعادة بناء وترميم عدد من المرافق الحيوية في الصحة والتعليم وغيرها التي دمرها النظام البائد بشكل متعمد خلال سنوات الثورة السورية.

DJI 0223 استئناف مشروع "ربيع دير الزور" لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة
IMG 20260404 145606 استئناف مشروع "ربيع دير الزور" لإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة
مديرية السجل المؤقت بدمشق تطلق مشروع ترميم الصحائف العقارية لصون الملكيات وضمان الحقوق
الطوارئ السورية تنفذ خطة استجابة إنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس
التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين من وزارة الاقتصاد بسبب مشاركتهم الثورية وتدعوهم للعودة
السفارة الهندية بدمشق تحيي الذكرى الـ 79 لاستقلال بلادها
وزارة الطوارئ السورية: منخفض جوي جديد خلال يومي الأحد والإثنين
