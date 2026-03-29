الطوائف المسيحية في سوريا تقيم الصلوات والقداديس بأحد الشعانين

دمشق-سانا

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بدمشق اليوم، بأحد الشعانين، ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث أقيمت بهذه المناسبة قداديس وصلوات ترأسها أصحاب الغبطة البطاركة والسادة المطارنة.

وفي كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بحارة الزيتون، أقيم قداس ترأسه صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، وعاونه فيه لفيف من الكهنة، وقامت بخدمة القداس جوقة الكاتدرائية.

وترأس المطران مار يوحنا جهاد بطاح، رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك، قداس العيد في مطرانية مار بولس.

كما أقيم قداس في كنيسة سلطانة العالم للأرمن الكاثوليك ترأسه رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بدمشق المطران جورج أسادوريان.

وترأس القس بطرس زاعور، رئيس السينودس الإنجيلي في سوريا ولبنان، قداساً دينياً بمناسبة العيد في الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق.

وفي كنيسة الكلدان، ترأس القداس النائب الأسقفي للكنيسة في دمشق وريفها الأب فريد بطرس.

وأقيم قداس في كنيسة اللاتين بباب توما ترأسه رئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب نيروان ناصر البناء من كنيسة اهتداء القديس بولس للاتين.

وألقى أصحاب الغبطة البطاركة والسادة المطارنة العظات بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يحمي سوريا وشعبها، وأن يسود السلام والمحبة أرجاء البلاد.

