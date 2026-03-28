وزارة الداخلية تضبط ماكينة لتغليف المخدرات وتصادر مليون حبة كبتاغون في ريف درعا

درعا-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أنها تمكنت من ضبط وتفكيك ماكينة لتغليف المواد المخدّرة، عبر تنفيذ عملية دقيقة في ريف درعا، ومصادرة كميات ضخمة منها داخل الموقع.

وبيّنت الوزارة في بيان لها عبر تلغرام أن العملية جاءت ثمرة رصد استخباراتي مكثّف ومتابعة دقيقة لتحركات المهرّبين، ما أتاح مداهمة الموقع وضبط آلة تغليف، إضافة إلى مصادرة كمية كبيرة تُقدّر بنحو مليون حبّة كبتاغون كانت مخزّنة ومعدّة للتهريب إلى خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على الشخصين المتورّطين، لافتة إلى أن الجهات المختصّة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما، وإحالتهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف كامل أبعاد هذه الشبكة الإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الراسخ على مواصلة ملاحقة تجّار المخدرات، وضبط مسارات تهريبها، وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.