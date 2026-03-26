الدفاع المدني يستجيب لثلاثة بلاغات عن انهيارات جزئية في منازل بدمشق

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، لثلاثة بلاغات عن انهيارات جزئية في منازل مأهولة بالسكان في أحياء سوق المناخلية وسوق ساروجة والعمارة بمدينة دمشق.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الفرق المتخصصة توجّهت إلى المواقع المذكورة، حيث عملت على تفقد الأماكن المتضررة ووضع أشرطة تحذيرية في محيطها، بهدف الحفاظ على سلامة الأهالي والمارة.

وأكدت الفرق عدم تسجيل أيّ أضرار بشرية جراء هذه الحوادث، مع استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحتملة.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت أمس لبلاغ حول انهيار جزئي لمنزل عربي مأهول في منطقة كفرسوسة بدمشق، نتيجة الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثّرت في الأبنية القديمة.

