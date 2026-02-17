اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا: الخميس 19 شباط أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هـ

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا أن يوم الخميس الموافق الـ 19 من شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري، وذلك بعد تعذّر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وجاء في المحضر الرسمي الصادر عن اللجنة، والذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 36 لعام 2026، ودعوة المواطنين إلى تحرّي هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، تمت متابعة عملية الرصد وفق الأصول المعتمدة.

وأوضحت اللجنة أن هلال شهر رمضان وُلد اليوم عند الساعة الثالثة عصراً بحسب الحسابات الفلكية، وغرب عند الساعة السادسة مساءً واثنتين وعشرين دقيقة، أي بعد نحو دقيقتين من غروب الشمس، وهي مدة غير كافية لرؤيته سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

وبيّنت اللجنة أن لجان الرصد المنتشرة على جبل قاسيون وفي جميع المحافظات السورية لم تتمكن من رؤية الهلال، كما لم ترد إلى المحاكم الشرعية أي شهادة تثبت رؤيته.

وبعد المداولة، واستناداً إلى الحديث النبوي الشريف: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين”، قررت اللجنة بالإجماع أن يوم غد الأربعاء الـ18 من شباط 2026 هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم بعد غد الخميس الـ19 من شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

واختتمت اللجنة محضرها بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة.

وضمت اللجنة كلاً من القاضي المستشار أحمد محمد حمادة (القاضي الشرعي الأول بدمشق)، والدكتور محمد وهبي سليمان (ممثل مجلس الإفتاء الأعلى)، والشيخ أنس الموسى (ممثل وزارة الأوقاف)، والدكتور محمد العصيري (ممثل الجمعية الفلكية السورية)، وذلك بحضور المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب.

وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة قد دعت المواطنين في وقت سابق اليوم إلى تحرّي هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

