ورشة عمل لمناقشة واقع المقالع في حماة

حماة-سانا

عقدت محافظة حماة اليوم الخميس ورشة عمل لمناقشة واقع المقالع بالمحافظة، وتسهيل الإجراءات بين المديريات المكلفة بمتابعتها، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وأوضح مدير فرع الجيولوجيا بحماة حسام العبد في تصريح لـ سانا، أن ورشة العمل ركزت على كيفية إنجاز العمل مع فرع أملاك الدولة بالشكل المطلوب، عبر لجنة مشتركة بين الطرفين هدفها تسهيل عمل المقالع، مبيناً أن الهدف من الورشة هو إيجاد السبل الممكنة لتيسير عمل أصحاب الاستثمارات بالمقالع من خلال الحد من الروتين والتعقيد الإداري.

وأشار مدير فرع أملاك الدولة بحماة وائل المحمود، إلى أنه جرى خلال الورشة مناقشة قضايا تتعلق بزيادة الاستثمارات في مجال المقالع من أجل إدخال إيرادات جديدة للخزينة العامة، مبيناً أن المقالع تدر دخلاً مادياً جيداً سواء للقطاع العام أو الخاص.

وتشهد المقالع في محافظة حماة نشاطاً ملحوظاً في إنتاج الرخام والبازلت والحجر الكلسي وتتركز في منطقة مصياف و كفربهم.

