دائرة الإنذار المبكر في سوريا تدعو إلى الحذر بسبب الأحوال الجوية وخاصة في الحسكة

دمشق-سانا
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار تأثر سوريا بسلسلة من المنخفضات الجوية المترافقة بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الأحد، أن الهطولات المطرية تكون اليوم غزيرة، وخاصة في مناطق رأس العين والدرباسية وعامودا والقحطانية والمالكية وتل حميس واليعربية القامشلي وصولاً إلى مدينة الحسكة، مع تراكمي مطري يتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم خلال 24 ساعة القادمة.
وأشار البيان إلى أن مناطق شمال شرق الحسكة ستشهد يومي الثلاثاء والأربعاء هطولات مطرية رعدية تكون غزيرة على فترات، في حين تشتد الفعالية الجوية يومي الخميس والجمعة لتشمل عموم مناطق المحافظة، مع أمطار غزيرة وتراكميات متوقعة تتراوح بين 40 و70 ميليمتراً.
وحذّرت الدائرة من هبات رياح قوية إلى عاصفة خلال يومي الخميس والجمعة، بسرعة تتراوح بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في مناطق شمال شرق الحسكة، ما يزيد من مخاطر الأضرار المادية وصعوبة الحركة.
ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه.
- الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.
- عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.
- تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه.
- تجنب السير في الطرقات الزراعية.
- عدم الاقتراب من مجاري المياه لتجنب الانزلاق والسقوط.
- حماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من السيول.
- عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.
- الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية عند اشتداد جريان المياه.
- عدم المجازفة بعبور الجسور أو السيول بالآليات.
- عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه.
- عدم استعمال الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.
- عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف.
- الابتعاد عن الجدران والمباني المتصدعة والآيلة للسقوط.
- تثبيت الأشياء القابلة للتطاير بسبب الرياح.
- تخفيف السرعة أثناء القيادة في الأمطار الغزيرة.
- عدم ترك الأطفال دون مراقبة قرب المياه أو في المناطق المنخفضة.
- تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على أوراق ثبوتية وأدوية أساسية وكشاف وبطاريات وماء وطعام جاف وحليب أطفال.
- نقل الأطفال والمرضى وكبار السن مبكراً إلى أماكن آمنة ومرتفعة عند الخطر.
- الاحتفاظ بنسخ من التقارير الطبية والوصفات العلاجية.
- تجنب تعرض الأطفال والمرضى للمياه الملوثة.
- تأمين وسائل تدفئة وملابس جافة لتجنب انخفاض حرارة الجسم.
- مراقبة الحالة الصحية والتوجه لأقرب مركز طبي عند الحاجة.
- مساعدة الجيران وكبار السن والتأكد من سلامتهم.
- الانتباه بعد انحسار المياه من الحفر والأضرار في الطرق والبنية التحتية.