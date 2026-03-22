دائرة الإنذار المبكر في سوريا تدعو إلى الحذر بسبب الأحوال الجوية وخاصة في الحسكة

دمشق-سانا

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار تأثر سوريا بسلسلة من المنخفضات الجوية المترافقة بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الأحد، أن الهطولات المطرية تكون اليوم غزيرة، وخاصة في مناطق رأس العين والدرباسية وعامودا والقحطانية والمالكية وتل حميس واليعربية القامشلي وصولاً إلى مدينة الحسكة، مع تراكمي مطري يتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم خلال 24 ساعة القادمة.

وأشار البيان إلى أن مناطق شمال شرق الحسكة ستشهد يومي الثلاثاء والأربعاء هطولات مطرية رعدية تكون غزيرة على فترات، في حين تشتد الفعالية الجوية يومي الخميس والجمعة لتشمل عموم مناطق المحافظة، مع أمطار غزيرة وتراكميات متوقعة تتراوح بين 40 و70 ميليمتراً.

وحذّرت الدائرة من هبات رياح قوية إلى عاصفة خلال يومي الخميس والجمعة، بسرعة تتراوح بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في مناطق شمال شرق الحسكة، ما يزيد من مخاطر الأضرار المادية وصعوبة الحركة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية: