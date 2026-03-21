قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية وعدد من عناصر المشاة توغلت في المنطقة لأكثر من نصف ساعة.

وأضاف: إن عناصر المشاة توغلوا عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتقدموا باتجاه بداية طريق وادي الرقاد ضمن منطقة حوض اليرموك، في حين اتجهت الآليات العسكرية نحو منطقة سيل أبو عمر.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.