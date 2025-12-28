حرس الحدود يلقي القبض على 5 أشخاص حاولوا دخول الأراضي السورية بطريقة غير قانونية

دمشق-سانا

ألقت قوات حرس الحدود في الجيش العربي السوري القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح لـ سانا، أن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد، مشيرةً إلى أنه سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش العربي السوري لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.