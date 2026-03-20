الجو غائم وفرصة لهطل المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية والساحلية لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بينما تميل للارتفاع قليلاً في باقي المناطق لتصبح قريبة من معدلاتها.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الجمعة يستمر غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبّات البَرَد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج ويصبح عالياً ليلاً، وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/16
ريف دمشق-القلمون3/11
القنيطرة6/11
درعا9/16
السويداء5/10
حمص8/15
حماة9/16
اللاذقية13/18
طرطوس14/18
حلب8/15
إدلب8/16
دير الزور10/19
الرقة9/18
الحسكة8/17
