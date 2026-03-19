وزير الطوارئ: الدفاع المدني يستجيب في 71 موقعاً لتأثيرات المنخفض الجوي

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح متابعته المباشرة لاستجابة فرق الدفاع المدني السوري للمنخفض الجوي الذي أثر على عدة محافظات اليوم الخميس.

وأوضح الوزير الصالح عبر منصة “X” أن فرق الدفاع المدني تعمل على الأرض في أكثر من 71 موقعاً للتعامل مع السيول والتجمعات المائية وفتح الطرقات وتأمين سلامة المدنيين، في إطار استجابة منسقة تعكس جاهزية الفرق وقدرتها على التدخل السريع وفق أعلى معايير العمل الإنساني.

وأشار الوزير إلى أن الفرق تتابع حادثة انهيار السدة الترابية في منطقة السيحة بريف حلب حيث يتم التعامل مع الوضع ضمن غرفة عمليات مشتركة مع مديريات الموارد المائية، لضبط المخاطر والحد من أي تأثيرات محتملة على السكان والمناطق المحيطة.

وأكد الوزير الصالح أن الاستجابة مستمرة مع استمرار الهطولات المطرية في بعض المناطق، وفرق الدفاع المدني في حالة جاهزية كاملة للتدخل الفوري أينما دعت الحاجة.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من أن المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا مستمر حتى مساء الجمعة، مترافقاً بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.