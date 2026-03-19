الدفاع: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود السورية اللبنانية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوى حرس الحدود في جرد فليطة غرب دمشق، أحبطت محاولة تهريب أسلحة على الحدود السورية اللبنانية، إثر كمين محكم تم تنفيذه بدقة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة: إن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية اللبنانية، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة، حيث جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وتواصل قوى حرس الحدود في سوريا العمل على تأمين الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة، وعمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والأنشطة غير المشروعة التي تستغل الظروف الأمنية في بعض المناطق الحدودية، كما تعمل على ضبط الحركة على الحدود، ورصد أي نشاط يشكل تهديداً أمنياً.