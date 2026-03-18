الاتصالات السورية تفتح باب الاستثمار في أنظمة التغطية الموزعة لتحسين جودة الخليوي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن فتح الباب أمام مستثمري أنظمة التغطية الموزعة المشتركة (Distributed Antenna Systems – DAS)، بهدف تحسين جودة الخليوي في المواقع الحيوية والأماكن المغلقة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن جودة الاتصالات والإنترنت في سوريا تمثل تحدياً ملحّاً يظهر بصورة أشد داخل مواقع حيوية تمس حياة السوريين اليومية، من مستشفيات وجامعات ومبانٍ عامة ومجمّعات سكنية، حيث تضعف التغطية في الأماكن المغلقة على نحو يحدّ من القدرة على الاتصال واستخدام الخدمات الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تفتح مساراً جديداً لتحسين التغطية في المواقع الحيوية والأماكن المغلقة بوصفه جزءاً من معالجة أوسع لجودة الخدمة، وذلك من خلال إصدار طلب معلومات (RFI) موجّه إلى المشغلين والمزوّدين والتحالفات الاستثمارية المؤهلة لتصميم ونشر وتشغيل أنظمة التغطية الموزعة المشتركة (Distributed Antenna Systems – DAS) ضمن نموذج تجاري واستثماري يقوم على تطوير هذه الأنظمة وتشغيلها مقابل تقاسم العائدات مع مشغلي الخليوي.

ووفق الوزارة، حدد طلب المعلومات تاريخ الـ 30 من آذار الجاري آخر موعد لطلبات الاستيضاح، والـ 16 من نيسان المقبل آخر موعد لتقديم الردود.

تعزيز التغطية

أشارت الوزارة إلى أن نموذج التغطية الموزعة المشتركة يقوم على استخدام بنية واحدة من كل المشغلين داخل الموقع نفسه، بما يسهم في تحسين التغطية داخل المواقع الحيوية المغلقة مع الحد من الازدواجية غير الضرورية في البنية التحتية.

كما حدد طلب المعلومات الموجه رغبة الوزارة في استقطاب جهات محلية ودولية رائدة ذات خبرة مثبتة وقادرة على التشغيل طويل الأمد في سوريا.

مناقشات تجارية منظمة

أشارت الوزارة إلى سيتم الانتقال من مرحلة طلب المعلومات إلى مناقشات تجارية منظمة مع الجهات المؤهلة، تمهيداً لاختبار النماذج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على استكمال الإطار التنظيمي لترخيص وتمكين هذا النشاط وضبط العلاقة بينه وبين المشغلين.

وبينت الوزارة أن هذه المبادرة تعد حلقة جديدة في مسار إعادة هيكلة سوق الاتصالات الخليوية، بعد إطلاق المنافسة على ترخيص مشغل جديد يحل محل أحد المشغلين القائمين بحزمة طيف ترددي استثنائية من الأوسع عالمياً، والبدء بوضع الإطار التنظيمي لرخص المشغلين الافتراضيين MVNOs.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد زيارة صفحة طلب المعلومات على موقع الوزارة DASRFI.moct.gov.sy، أو مراسلة الوزارة عبر البريد الإلكتروني: DASRFI@moct.gov.sy.

حلول مستدامة ومرنة

في هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في تصريح له، أن سوريا تعاني من تشوه في سوق الاتصالات وضعف شديد في استثمارات البنية التحتية أدى إلى ضعف تراكمي على مدى السنوات.

ولفت الوزير هيكل إلى سعي الوزارة نحو تغيير هذا الواقع بطرق مبتكرة تساعد على اختصار الزمن، بشرط تحقيق كفاءة التشغيل والوصول إلى حلول مستدامة ومرنة قادرة على النمو.

ووفق الوزير هيكل يعد طرح هذا الاستثمار الجديد في البنية التحتية المشتركة جزء من رؤية الوزارة لتسريع بناء البنية التحتية وتطوير جودة الخدمة للمواطن وجذب الكفاءات الوطنية والرساميل الدولية، من دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أطلقت في الرابع من الشهر الجاري منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة تحل محل رخصة MTN سوريا، لجذب أفضل المشغلين العالميين، وذلك من أجل تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في سوريا.