المنافذ والجمارك تباشر أعمال تطوير البنية التحتية في منفذ السلامة مع تركيا

حلب-سانا

باشرت الفرق الفنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة الحدودي مع تركيا، ضمن مشروعٍ متكاملٍ يهدف إلى تطوير بنيته التحتية، ورفع مستوى جاهزيته التشغيلية.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الإثنين، أن الأعمال تتضمّن تنفيذ البنى الإنشائية والخدمية اللازمة، وتطوير المرافق ومسارات الحركة داخل المنفذ، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين وحركة الشحن، وتوفير بيئة تشغيلية تتوافق مع متطلّبات العمل الحديثة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لإعادة تأهيل المنافذ الحدودية وتطويرها، وتعزيز قدرتها على استيعاب تنامي الحركة التجارية وحركة العبور، بما ينعكس على انسيابية الإجراءات، وتسريع حركة المسافرين والبضائع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة.