التعليم العالي تمدد التسجيل في برامج التعليم المفتوح

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في تلغرام اليوم الخميس، أن التسجيل مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 30/7/2026.

وكانت مددت الوزارة في الثاني من حزيران الماضي مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025-2026، لغاية يوم الثلاثاء 30-6-2026.

ويأتي هذا التمديد لتوفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل في المواعيد السابقة، ومنح الطلاب مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهم، والتأكد من توافق شروطهم مع المعايير المحددة.