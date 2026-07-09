التعليم العالي تمدد التسجيل في برامج التعليم المفتوح

WSS0071 1 التعليم العالي تمدد التسجيل في برامج التعليم المفتوح

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في تلغرام اليوم الخميس، أن التسجيل مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 30/7/2026.

وكانت مددت الوزارة في الثاني من حزيران الماضي مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025-2026، لغاية يوم الثلاثاء 30-6-2026.

ويأتي هذا التمديد لتوفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل في المواعيد السابقة، ومنح الطلاب مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهم، والتأكد من توافق شروطهم مع المعايير المحددة.

وزارة التربية والتعليم تشدد على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الامتحانية
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية
معهد HIBA يناقش خطته المستقبلية ودوره في تطوير الواقع الإداري في سوريا
التجربة التركية في التسويق الذكي لطب الأسنان ضمن مؤتمر علمي بجامعة دمشق
اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة ‏داخل المؤسسات التعليمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك