الأمن الداخلي يوضح أسباب إغلاق بعض الطرق مؤقتاً في دمشق

دمشق-سانا

أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة، أن إغلاق بعض الطرق في مدينة دمشق صباح اليوم الثلاثاء، جاء لأسباب أمنية تزامناً مع عرض أقامته وزارة الداخلية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الأفراد، انطلاقاً من مقر الوزارة وصولاً إلى ساحة الأمويين بدمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق في تصريح لـ سانا: “نعتذر للمواطنين الكرام عن إغلاق بعض الطرق وتعطيل بعض المشاغل اليوم بشكل مؤقت، حيث اتُخذت هذه الإجراءات في إطار عرض تخريج دفعة جديدة من عناصر وزارة الداخلية”.

وأضاف: إن هذه التدابير اتُخذت لأسباب أمنية، بهدف ضمان سلامة الجميع وتعزيز الأمن والاستقرار.

وصباح اليوم، أدى عدد من أفراد وزارة الداخلية، القسم خلال حفل تخريج، بعد إتمام برامجهم التدريبية بنجاح من أمام مقر الوزارة بدمشق، بحضور الوزير أنس خطاب، ثم قام الخريجون بعرض مسير باتجاه ساحة الأمويين، وذلك بالتزامن مع ذكرى الثورة السورية.