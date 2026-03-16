الأوقاف تحدد ساحات وأماكن إقامة صلاة عيد الفطر في المحافظات السورية

دمشق-سانا

حددت وزارة الأوقاف السورية عدداً من الساحات والأماكن العامة في المحافظات لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447 هـ، وسمّت الأئمة والخطباء لتلك المصليات، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق المصليات العامة وتخفيف الازدحام.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها اليوم الإثنين على تلغرام، أنها خصصت 108 ساحات موزعة على مختلف المحافظات لإقامة صلاة العيد فيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال هطول الأمطار سيتم نقل صلاة العيد من الساحات المحددة إلى المساجد المجاورة، مبينة أنه يمكن الاطلاع على أماكن وساحات الصلاة المحددة من خلال قناتها على التلغرام وصفحتها الرسمية على فيسبوك

يُذكر أن وزارة الأوقاف تحدد سنوياً ساحات ومصليات عامة لإقامة صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وتخفيف الازدحام داخل المساجد.