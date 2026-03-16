وفاة 4 وإصابة 16 جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية

توفي 4 أشخاص، وأصيب 16 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ، وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، أنّ الفرق استجابت لـ 8 حوادث سير أسفرت عن وفاة رجل وطفل، وإصابة 16 آخرين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثمان المتوفيين إلى الطبابة الشرعية، ليتم تسليمهما لذويهما، وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات، والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، والابتعاد عن السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

إخماد 19 حريقاً

وأشار الدفاع المدني إلى أنه جرى إخماد 19 حريقاً في عموم سوريا، منها 11 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و8 حرائق متفرقة، أسفرت عن تسجيل حالتيّ وفاة (فتاة في الرقة وامرأة في حلب) حيث قامت فرق الدفاع المدني بانتشال الجثمانين، ونقلهما إلى الطبابة الشرعية ليجري تسليمهما لذويهما وفق الأصول.

وتواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الجاهزية، والاستجابة بما يحقق الأمن، والسلامة العامة في جميع المحافظات.