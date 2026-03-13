الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور

دير الزور-سانا

تعمل فرق هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الشركة السورية للبترول على إجراء عمليات التقييم الإشعاعي في موقع مشروع إعادة حقن المياه المرافقة للنفط بحقل العذبة في محافظة دير الزور.

وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن الإجراءات تشمل إزالة التلوث الإشعاعي، ومعالجة التربة الملوثة، لضمان انطلاق العمل في الموقع بأمان كامل.

وبينت أن الفرق تجري حالياً إجراء مسوحات إشعاعية دقيقة على الخزانات المدمّرة والملوثة بالحقل، والإشراف المباشر على عمليات تبديل الخزانات وإزالة التربة الملوثة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية والبيئية المطلوبة.

ويُعتبر مشروع إعادة حقن المياه المرافقة خطوة استراتيجية لحماية البيئة، إذ يضع حداً لطرح هذه المياه في الطبيعة، وما يسببه من تلوث للتربة والمياه الجوفية،

وتسعى هيئة الطاقة الذرية السورية من خلال هذه الإجراءات لضمان سلامة المشاريع النفطية، التي تشكل دعامة أساسية لنجاح قطاع النفط، عبر تقديم الخبرات الفنية والإشراف العلمي، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية والاقتصاد.