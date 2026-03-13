الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور

photo 1 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور

دير الزور-سانا

تعمل فرق هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الشركة السورية للبترول على إجراء عمليات التقييم الإشعاعي في موقع مشروع إعادة حقن المياه المرافقة للنفط بحقل العذبة في محافظة دير الزور.

photo 2 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور

وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن الإجراءات تشمل إزالة التلوث الإشعاعي، ومعالجة التربة الملوثة، لضمان انطلاق العمل في الموقع بأمان كامل.

وبينت أن الفرق تجري حالياً إجراء مسوحات إشعاعية دقيقة على الخزانات المدمّرة والملوثة بالحقل، والإشراف المباشر على عمليات تبديل الخزانات وإزالة التربة الملوثة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية والبيئية المطلوبة.

ويُعتبر مشروع إعادة حقن المياه المرافقة خطوة استراتيجية لحماية البيئة، إذ يضع حداً لطرح هذه المياه في الطبيعة، وما يسببه من تلوث للتربة والمياه الجوفية،

وتسعى هيئة الطاقة الذرية السورية من خلال هذه الإجراءات لضمان سلامة المشاريع النفطية، التي تشكل دعامة أساسية لنجاح قطاع النفط، عبر تقديم الخبرات الفنية والإشراف العلمي، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية والاقتصاد.

photo 3 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
photo 4 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
photo 5 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
photo 6 2026 03 13 15 12 31 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
photo 7 2026 03 13 15 12 32 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
photo 8 2026 03 13 15 12 32 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور
وزارة العدل السورية: إزالة ملايين الإشارات من منظومة منع السفر
عودة الدفعة الأولى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة إلى منازلهم
التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
سرطان القولون والمستقيم.. وزارة الصحة تقدم جميع الخدمات العلاجية ‏للمصابين
غرفة صناعة دمشق وريفها: ضرورة وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك