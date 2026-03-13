الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء غائمة مع فرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها السنوية، بحوالي2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال النهار غائم جزئياً إلى غائم بشكل عام، والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وعشوائية فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والشرقية والبادية والجزيرة، تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق البادية، كما يكون الهطل ثلجياً أو ممزوجاً بالثلج على قمم الجبال التدمرية.

الرياح جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية، وشمالية شرقية إلى شرقية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

منخفض جوي يستمر حتى الأحد

وتكون حالة الطقس غير مستقرة حتى فجر يوم غد السبت، يعقبها منخفض جوي يستمر حتى مساء الأحد، يترافق بأجواء مضطربة ماطرة مع حركة رياح نشطة وعواصف رعدية واحتمالية تساقط للبرد، تضعف الفعالية الجوية الإثنين وحتى نهار الأربعاء لتتجدد الفعالية الماطرة اعتباراً من مساء الأربعاء بفعل منخفض جوي جديد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: