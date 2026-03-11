كهرباء ريف دمشق تواصل تنفيذ أعمال صيانة في دوما والنشابية والزبداني

ريف دمشق-سانا

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض في عدد من المناطق التابعة لها، بهدف تعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء: أن ورشات قسم كهرباء النشابية، انتهت من إصلاح كابلات أرضية للتوتر المتوسط على مخرجي الكفرين والدير سلمان، وإصلاح كبل تورسادي للتوتر المتوسط في قرية بزينة، إضافة إلى إصلاح كبل توتر منخفض في مركز تحويل الجربا – البلدية، وشد شبكات على مخرج الأحمدي في بلدة العتيبة، وتركيب كبل 4×240 مم بطول 15 متراً في مركز تحويل حزرما رقم 8.

وبينت أنه في قسم كهرباء الزبداني، تم استبدال كابل تورسادي على مخرج عين حور بطول 376 متراً في بلدة سرغايا، بما يسهم في تحسين موثوقية الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

إصلاح كابلات المخارج الرئيسة

ولفتت الشركة الى أن ورشات قسم كهرباء دوما أجرت أعمال صيانة وتأهيل على الشبكة الكهربائية في المدينة، شملت تركيب قواطع باستطاعات مختلفة في عدد من مراكز التحويل، منها تركيب قاطع 2500 أمبير في مركز تحويل الحجارية – دوما 38، وقاطع 1600 أمبير في مركز تحويل ساحة الغنم – دوما 87، إضافة إلى تركيب قاطع 2000 أمبير في مركز تحويل دوما 10 – ساحة الغنم.

وأشارت إلى أنه تم إصلاح كابلات المخارج الرئيسة في مركزي التحويل دوما 10 ودوما 12 – ساحة الشهداء، ومعالجة أعطال على الشبكات في عدرا البلد وعدرا الجديدة، واستبدال عدد من الكابلات المتضررة في مخيم الوافدين وحوش الفارة بأطوال مختلفة، إضافة إلى استبدال شبكات مصهورة في مركز تحويل حوش الفارة 1 ووضع مركز تحويل الريحان 4 باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بالخدمة.

وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، أنجزت في الـ 3 من آذار الجاري تركيب محولتين كهربائيتين جديدتين في بلدتي “عدرا البلد” و”الريحان”، بريف دمشق وذلك ضمن خطة الشركة لمعالجة مراكز التحويل التي تعاني من أحمال زائدة وضمان استقرار التغذية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن برنامج عمل تنفذه الشركة العامة لكهرباء الريف، لرفع كفاءة مراكز التحويل ومعالجة الاختناقات الفنية الناتجة عن زيادة الطلب، ما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن في مختلف مناطق المحافظة.