ملتقى رمضاني لتوحيد الخطاب الدعوي في الثانوية الشرعية بمدينة سلمية

حماة-سانا

أقامت شعبة الأوقاف في مدينة سلمية اليوم الثلاثاء، الملتقى الرمضاني لتوحيد الخطاب الدعوي، من خلال جمع المؤثرين في الوسط الدعوي مع شخصيات بارزة من رجال الدين ومسؤولي المنطقة والأمن والأوقاف.

وأوضح مدير الثانوية الشرعية في سلمية ماهر درويش لوكالة سانا أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الخطاب الجامع بين رموز الدعوة في منطقة سلمية ورؤية الدولة للارتقاء بدور المؤثرين، مبيناً أن الملتقى يعد بمثابة رسالة للتآخي لكي تكون لغة الخطاب موحدة بين طلاب العلم والمنابر وبين من هم في سدة القرار.

وأشار إمام وخطيب مسجد قرية سوحا أحمد الرجا الى أن الملتقى ناقش أيضاً الواقع الخدمي والمعيشي الموجود في مدينة سلمية، كما نقل أئمة المساجد مطالب الأهالي لأصحاب القرار في المدينة.

وحضر الملتقى الذي أقيم في مبنى الثانوية الشرعية مديرو منطقة سلمية والأمن الداخلي وشعبة الأوقاف، وعدد من رجال الدين والنخب الثقافية والاجتماعية.

