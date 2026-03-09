وزارة الطوارئ تحذر من مخاطر تخزين المحروقات داخل المنازل

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن مخاطر تخزين المحروقات داخل المنازل تشمل احتمال حدوث انفجار في الأماكن المغلقة ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى خطر العبث بها من قبل الأطفال واحتمال شربها، وقابليتها العالية للتبخر والاشتعال عند أي شرارة أو ماس كهربائي.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المخاطر أيضاً التسمم بأبخرة المحروقات، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، وصعوبة السيطرة على الحريق عند اندلاعه وسرعة انتشاره داخل المنزل.