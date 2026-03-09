وزارة الطوارئ تحذر من مخاطر تخزين المحروقات داخل المنازل

دمشق-سانا
حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من مخاطر تخزين المحروقات والمشتقات النفطية داخل المنازل، لما يشكله ذلك من خطر صامت قد يتحول إلى كارثة تهدد حياة الأفراد وسلامة العائلة والجيران، مؤكدة أن السلامة تبدأ بقرار مسؤول يمنع تحويل المنزل إلى مكان للخطر.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن مخاطر تخزين المحروقات داخل المنازل تشمل احتمال حدوث انفجار في الأماكن المغلقة ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى خطر العبث بها من قبل الأطفال واحتمال شربها، وقابليتها العالية للتبخر والاشتعال عند أي شرارة أو ماس كهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين المخاطر أيضاً التسمم بأبخرة المحروقات، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، وصعوبة السيطرة على الحريق عند اندلاعه وسرعة انتشاره داخل المنزل.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بتوصيات عدة عند الاضطرار للاحتفاظ بالمحروقات للاستخدام قصير الأجل، وهي:
- الاحتفاظ بالمحروقات خارج المنزل وفي أماكن مفتوحة مثل الشرفة.
- الاحتفاظ بكمية قليلة فقط داخل عبوات محكمة الإغلاق.
- وضع العبوات بعيداً عن الأطفال ومصادر الطاقة والمطابخ.
- الإبلاغ عن التخزين التجاري للمواد البترولية داخل الأبنية السكنية.
- ضرورة وجود أسطوانة إطفاء منزلية مع معرفة كيفية استخدامها.
وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة للحد من المخاطر قبل وقوعها، ونشر التوعية بين المواطنين حول أساليب الوقاية والتعامل الآمن مع المواد الخطرة والحوادث المحتملة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر في حالات الطوارئ.