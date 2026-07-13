وفد الطوارئ وإدارة الكوارث يختتم مشاركته في اجتماعات‎ INSARAG ‎السنوية لعام 2026 في البرازيل

البرازيل-سانا‏

اختتم وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الأحد مشاركته في الاجتماعات السنوية للمجموعة الاستشارية ‏الدولية للبحث والإنقاذ‎ (INSARAG) ‎لعام 2026، التي استضافتها البرازيل بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات ‏الدولية المعنية بالبحث والإنقاذ وإدارة الكوارث‎.‎

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان لها أن مشاركة الوفد السوري أتاحت له تعزيز التواصل مع الأمانة العامة لـ‎ ‎INSARAG ‎والدول الأعضاء، وتبادل الخبرات حول تطوير القدرات الوطنية ورفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ السورية، ‏بما ينسجم مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الاستجابة الفاعلة للكوارث‎.‎

وتأتي هذه المشاركة بعد انضمام سوريا رسمياً إلى منظومة ‎INSARAG، حيث شكّلت فرصة لمتابعة الخطوات الفنية ‏والتنظيمية اللازمة للحصول على التصنيف الدولي لفرق البحث والإنقاذ الحضري، والاطلاع على المتطلبات والمعايير ‏المعتمدة في هذا المجال‎.‎

وتعد المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ‎ INSARAG ‎إطاراً دولياً تابعاً للأمم المتحدة، يتخصص بوضع المعايير ‏وتنسيق الجهود بين فرق البحث والإنقاذ الحضري حول العالم، بما يضمن تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة في حالات ‏الكوارث والطوارئ‎.‎