وفد الطوارئ وإدارة الكوارث يختتم مشاركته في اجتماعات‎ INSARAG ‎السنوية لعام 2026 في البرازيل

البرازيل-سانا
اختتم وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الأحد مشاركته في الاجتماعات السنوية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) لعام 2026، التي استضافتها البرازيل بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالبحث والإنقاذ وإدارة الكوارث.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان لها أن مشاركة الوفد السوري أتاحت له تعزيز التواصل مع الأمانة العامة لـ INSARAG والدول الأعضاء، وتبادل الخبرات حول تطوير القدرات الوطنية ورفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ السورية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الاستجابة الفاعلة للكوارث.
وتأتي هذه المشاركة بعد انضمام سوريا رسمياً إلى منظومة INSARAG، حيث شكّلت فرصة لمتابعة الخطوات الفنية والتنظيمية اللازمة للحصول على التصنيف الدولي لفرق البحث والإنقاذ الحضري، والاطلاع على المتطلبات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وتعد المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ INSARAG إطاراً دولياً تابعاً للأمم المتحدة، يتخصص بوضع المعايير وتنسيق الجهود بين فرق البحث والإنقاذ الحضري حول العالم، بما يضمن تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ.