لجنة انتخابات مجلس الشعب تسند مهمة استقبال طلبات الترشح في دائرة الرقة إليها

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً أسندت بموجبه مهمة استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب والإشراف على عملية الاقتراع في الدائرة الانتخابية بالرقة إليها.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الإثنين، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، والمرسومين رقم (66) لعام 2025، ورقم (143) لعام 2025، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أعلنت في وقت سابق اليوم عن القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الدائرتين الانتخابيتين الرقة – الطبقة بمحافظة الرقة، وحددت موعد تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية (الرقة – الطبقة) بمحافظة الرقة يومي (الإثنين – الثلاثاء) بتاريخ: 9 – 10/03/2026م.

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة، وممثل واحد عن دائرة الطبقة.