الاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً في السفر بالقطارات خلال 2025

لوكسمبورغ-سانا

سجّل السفر عبر السكك الحديدية في دول الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً خلال العام الماضي، بلغ 457 مليار كيلومتر، بزيادة قدرها 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2024، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن “يوروستات” أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء جمع البيانات عام 2004، ولا يشمل نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي.

وعلى صعيد معدلات السفر للفرد، تصدّرت لوكسمبورغ دول الاتحاد الأوروبي بمتوسط 46 رحلة لكل ساكن، تلتها المجر بـ35.9 رحلة، ثم الدنمارك بـ35.6 رحلة، وألمانيا بـ35.3 رحلة.

أما من حيث العدد الإجمالي للمسافرين، فجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بنحو 2.95 مليار مسافر، تلتها فرنسا بـ1.3 مليار، ثم إيطاليا بـ844 مليون مسافر.

وتُعد زيادة الاعتماد على القطارات أحد المسارات التي يستهدفها الاتحاد لتطوير النقل منخفض الانبعاثات، إلى جانب تحسين كفاءة شبكات النقل وتوفير بدائل للرحلات البرية والجوية.

يشار إلى أن خللاً كهربائياً مفاجئاً تسبب في كانون الأول 2025 في إرباك حركة القطارات السريعة بين عدد من العواصم الأوروبية، ما دفع آلاف المسافرين إلى إلغاء رحلاتهم في ذروة موسم السفر بين عيد الميلاد ورأس السنة، وسط حالة واسعة من الفوضى.