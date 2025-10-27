الأوقاف السورية تعلن ضوابط وشروط تشكيل مجموعات الحج لموسم 2026

IMG 20250925 110948346 1 scaled 1 الأوقاف السورية تعلن ضوابط وشروط تشكيل مجموعات الحج لموسم 2026

دمشق-سانا

أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف قراراً اليوم حددت بموجبه الضوابط والشروط اللازمة لتشكيل المجموعات لموسم حج عام 1447هـ – 2026 م لضمان تنظيم العمل الإداري، وسير التحضيرات للموسم القادم.

وأكد القرار الذي تلقت سانا نسخة منه على ضرورة التنسيق بين المجموعات بما يخص التشكيل والصلاحيات ومهام من يمتلكون صفات إدارية ضمنها، والخطة التشغيلية، والمدة المحددة لاستقبال الطلبات الخاصة بموسم الحج.

يذكر أن مديرية الحج والعمرة أجرت الاختبارات الشفهية والكتابية المؤتمتة للمتقدمين لقيادة مجموعات الحج لموسم 1447 هـ – 2026م في أوائل الشهر الجاري.

