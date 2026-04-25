قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الكسارات بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت على طريق الكسارات بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت على الطريق ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه حرش جباتا الخشب.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم في قرية المشيرفة بريف المحافظة الشمالي ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المكان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.