وزارة الاتصالات تعلن اكتمال التسوية مع شركة ‏MTN‏ العالمية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم السبت، اكتمال التسوية بين الجمهورية العربية السورية ومجموعة MTN العالمية، بتوقيع الوثائق النهائية في دمشق، وضمن الفترة المحددة لإنجاز التسوية.
وأكدت الوزارة لـ سانا، أن الاتفاق ينهي نزاعاً طويلاً كان من معوقات الاستثمار في قطاع الاتصالات، وينظّم خروج المجموعة من السوق السورية، ويغلق أحد الملفات التي خلّفتها ممارسات مصادرة الحقوق في عهد النظام البائد.
وأشارت إلى أن الطرفين توصّلا في شباط الماضي إلى اتفاق نهائي بشأن شروط التسوية، تُوّج بلقاء جمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل ورئيس مجموعة MTN العالمية رالف موبيتا في آذار الماضي بمدينة برشلونة، ومهّد لإطلاق المنافسة على رخصة مشغّل خليوي جديد.
إنجاز الوثائق النهائية للتسوية
أوضحت الوزارة أن الطرفين عملا بعد ذلك على استكمال الوثائق النهائية للتسوية، بمشاركة مستشارين قانونيين دوليين، حيث تولّت شركة “دينتونز” القانونية العالمية تمثيل الوزارة إلى جانب الفريق القانوني الوطني.
ولفتت إلى أن مسار استكمال الوثائق تضمّن توقيع وثائق وتفويضات في السفارة السورية لدى الإمارات العربية المتحدة، وغرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، وبعد إنجاز هذه الخطوات، حدَّد الطرفان موعد التوقيع النهائي في دمشق اليوم.
وبيّنت الوزارة أن الوزير هيكل صدّق اليوم الوثائق النهائية، بعد توقيعها عن الجانب السوري من رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، وعن مجموعة MTN العالمية من نائب رئيس المجموعة إسماعيل جارودي.
مجموعة زين تستعد لإطلاق خدماتها في سوريا
وفيما يتعلق بالمشغّل الجديد، أشارت الوزارة إلى أنها أعلنت في حزيران الماضي فوز مجموعة زين بالرخصة، ويجري العمل حالياً على إصدارها رسمياً، مع استمرار المفاوضات بشأن تفاصيلها النهائية، والمتوقع إنجازها خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن الرخصة تلزم المشغّل الجديد ببناء واحدة من أكثر شبكات الخليوي تطوراً في العالم، ما يتيح للسوريين الحصول على خدمات إنترنت تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم وفق أفضل المعايير العالمية.
ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات التسوية والترخيص معقَّدة بطبيعتها، وتتضمن تفاصيل دقيقة وترتب على أطرافها حقوقاً وواجبات تمتد سنوات، إلا أن إنجازها تم في وقت قياسي.
الوزير هيكل: نحفظ حقوق المستثمرين بسيادة القانون
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل لـ سانا: أنهينا اليوم ملف MTN، وشريكنا في المرحلة القادمة هو مجموعة زين. لقد ورثنا هذا النزاع بسبب السياسات الجائرة للنظام البائد، وتولينا مسؤولية حلّه لنتمكن من ضخ استثمارات جديدة تنهض بخدمات الاتصالات.
وأضاف الوزير هيكل أن ذلك تحقق بعمل جاد من جانب الحكومة السورية، مؤكداً أن الأولوية خلال المرحلة الحالية هي ضمان استمرار الخدمة للمشتركين إلى حين انطلاق أعمال مجموعة زين في الربع الأول من عام 2027، وفق ما أعلن سابقاً.
وتابع: في سوريا الجديدة نحفظ حقوق المستثمرين بسيادة القانون، ونعالج النزاعات بالحوار والإنصاف، ونفي بالتزاماتنا لكل شركائنا، ونفي بوعدنا للسوريين بأن تتوافر لهم الخدمات التي يستحقونها، ونحن مستمرون بالعمل تجاه هذا الهدف.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة MTN العالمية رالف موبيتا، في تصريح مماثل، بالمهنية العالية التي أظهرتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في إدارة هذا الملف المعقَّد وصولاً إلى حله، وبالتعاون البنّاء الذي أبدته الحكومة السورية والصندوق السيادي السوري لإنهاء النزاع القانوني، ما يعكس التوجه الجديد لسوريا في التعامل مع حقوق المستثمرين.
وحضر مراسم التوقيع وزير المالية محمد يسر برنية، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى سوريا أشرف سليمان، وممثلون عن مجموعة MTN العالمية، والصندوق السيادي السوري الذي أشرف على عمليات MTN سوريا بعد التحرير، إلى جانب الفريقين القانونيين للطرفين.
وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت في 11 تشرين الثاني الجاري أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة، وأن الإجراءات والوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغّل الجديد تسير وفق الخطة المرسومة، رغم تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية.