وزارة الاتصالات تعلن اكتمال التسوية مع شركة ‏MTN‏ العالمية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم السبت، اكتمال التسوية بين ‌‏الجمهورية العربية السورية ومجموعة ‏MTN‏ العالمية، بتوقيع الوثائق النهائية في ‌‏دمشق، وضمن الفترة المحددة لإنجاز التسوية.‏

وأكدت الوزارة لـ سانا، أن الاتفاق ينهي نزاعاً طويلاً كان من معوقات الاستثمار في ‌‏قطاع الاتصالات، وينظّم خروج المجموعة من السوق السورية، ويغلق أحد الملفات ‌‏التي خلّفتها ممارسات مصادرة الحقوق في عهد النظام البائد.‏

وأشارت إلى أن الطرفين توصّلا في شباط الماضي إلى اتفاق نهائي بشأن شروط ‌‏التسوية، تُوّج بلقاء جمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل ورئيس ‌‏مجموعة ‏MTN‏ العالمية رالف موبيتا في آذار الماضي بمدينة برشلونة، ومهّد لإطلاق ‌‏المنافسة على رخصة مشغّل خليوي جديد.

إنجاز الوثائق النهائية للتسوية

أوضحت الوزارة أن الطرفين عملا بعد ذلك على استكمال الوثائق النهائية للتسوية، ‌‏بمشاركة مستشارين قانونيين دوليين، حيث تولّت شركة “دينتونز” القانونية العالمية ‌‏تمثيل الوزارة إلى جانب الفريق القانوني الوطني.‏

ولفتت إلى أن مسار استكمال الوثائق تضمّن توقيع وثائق وتفويضات في السفارة ‌‏السورية لدى الإمارات العربية المتحدة، وغرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، ‌‏وبعد إنجاز هذه الخطوات، حدَّد الطرفان موعد التوقيع النهائي في دمشق اليوم.‏

‏وبيّنت الوزارة أن الوزير هيكل صدّق اليوم الوثائق النهائية، بعد توقيعها عن ‏الجانب ‏السوري من رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، وعن ‏مجموعة ‌‏MTN‏ العالمية من نائب رئيس المجموعة إسماعيل جارودي.‏

مجموعة زين تستعد لإطلاق خدماتها في سوريا

وفيما يتعلق بالمشغّل الجديد، أشارت الوزارة إلى أنها أعلنت في حزيران الماضي فوز ‌‏مجموعة زين بالرخصة، ويجري العمل حالياً على إصدارها رسمياً، مع استمرار ‌‏المفاوضات بشأن تفاصيلها النهائية، والمتوقع إنجازها خلال الأسابيع المقبلة.‏

وأوضحت أن الرخصة تلزم المشغّل الجديد ببناء واحدة من أكثر شبكات الخليوي ‌‏تطوراً في العالم، ما يتيح للسوريين الحصول على خدمات إنترنت تلبي احتياجاتهم ‌‏وطموحاتهم وفق أفضل المعايير العالمية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات التسوية والترخيص معقَّدة بطبيعتها، وتتضمن تفاصيل ‌‏دقيقة وترتب على أطرافها حقوقاً وواجبات تمتد سنوات، إلا أن إنجازها تم في وقت ‌‏قياسي.‏

الوزير هيكل: نحفظ حقوق المستثمرين بسيادة القانون

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل لـ سانا: أنهينا اليوم ملف ‌‏MTN، وشريكنا في المرحلة القادمة هو مجموعة زين. لقد ورثنا هذا النزاع بسبب ‌‏السياسات الجائرة للنظام البائد، وتولينا مسؤولية حلّه لنتمكن من ضخ استثمارات ‌‏جديدة تنهض بخدمات الاتصالات.‏

وأضاف الوزير هيكل أن ذلك تحقق بعمل جاد من جانب الحكومة السورية، مؤكداً أن ‌‏الأولوية خلال المرحلة الحالية هي ضمان استمرار الخدمة للمشتركين إلى حين ‌‏انطلاق أعمال مجموعة زين في الربع الأول من عام 2027، وفق ما أعلن سابقاً. ‏

وتابع: في سوريا الجديدة نحفظ حقوق المستثمرين بسيادة القانون، ونعالج النزاعات ‌‏بالحوار والإنصاف، ونفي بالتزاماتنا لكل شركائنا، ونفي بوعدنا للسوريين بأن تتوافر ‌‏لهم الخدمات التي يستحقونها، ونحن مستمرون بالعمل تجاه هذا الهدف.‏

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة ‏MTN‏ العالمية رالف موبيتا، في تصريح مماثل، ‌‏بالمهنية العالية التي أظهرتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في إدارة هذا الملف ‌‏المعقَّد وصولاً إلى حله، وبالتعاون البنّاء الذي أبدته الحكومة السورية والصندوق ‌‏السيادي السوري لإنهاء النزاع القانوني، ما يعكس التوجه الجديد لسوريا في التعامل ‌‏مع حقوق المستثمرين.

وحضر مراسم التوقيع وزير المالية محمد يسر برنية، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا ‌‏لدى سوريا أشرف سليمان، وممثلون عن مجموعة ‏MTN‏ العالمية، والصندوق ‌‏السيادي السوري الذي أشرف على عمليات ‏MTN‏ سوريا بعد التحرير، إلى جانب ‌‏الفريقين القانونيين للطرفين.‏

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت في 11 تشرين الثاني الجاري ‏أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة، وأن الإجراءات والوثائق المتعلقة ‏بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغّل الجديد تسير وفق الخطة المرسومة، رغم ‏تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية.‏