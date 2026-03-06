وزارة الزراعة تنفذ المرحلة الثانية من المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الزراعة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا، عبر زراعة 60 ألف شتلة بطاطا مخبرية داخل البيوت الزجاجية في محافظتي حلب وطرطوس.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن المساحة الإجمالية المزروعة تبلغ نحو 3500 متر مربع، حيث توزعت الشتلات بين نحو 42 ألف شتلة في البيت الزجاجي بمحافظة طرطوس، و18 ألف شتلة في محافظة حلب.

وتهدف هذه المرحلة إلى إنتاج درينات خالية من الأمراض الفيروسية، بما يسهم في تحسين نوعية البذار ورفع كفاءة إنتاج محصول البطاطا في البلاد، فيما تشمل الأصناف المزروعة “بنيلا وأجريا وسبونتا وقلمون وسيدرا ولانا وفرات وآثار”.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في 13 شباط الماضي بدء استجرار بذور البطاطا الناتجة عن المشروع الوطني لإكثار البذار في سوريا، والتي تشمل الأصناف المتاحة أفاميا وآثار وسيدرا وقلمون ولانا، حيث يبلغ سعر الطن الواحد نحو 58950 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

ويعد المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، عبر توفير بذار عالي الجودة محلياً وبأسعار مناسبة للمزارعين، والحد من استيراده من الخارج.

ويمر المشروع بعدة مراحل تبدأ من المرحلة المخبرية، ثم البيوت الزجاجية، وصولاً إلى البيوت الشبكية والحقول المفتوحة. وقد سجل إنتاج عام 2025 نحو 3265 كيلوغراماً من البذار في البيوت الزجاجية، و498 طناً في البيوت الشبكية، و1268 طناً في الحقول المفتوحة.