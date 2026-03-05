الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق

IMG 1323 الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق

حمص-سانا

باشرت ورشات مديرية الخدمات الفنية في حمص، أعمال إعادة تأهيل طريق الحسينية – أتوستراد حمص-دمشق في منطقة القصير بريف المحافظة الجنوبي الغربي، بهدف تحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة تنقل المزارعين والمواطنين.

IMG 1211 Copy الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق

وأوضح رئيس دائرة الطرق في المديرية، المهندس ربيع عساف، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن طول الطريق يبلغ نحو كيلومتر واحد، بتكلفة عقدية تقدّر بحوالي مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الطريق حيوي لربطه أتوستراد حمص-دمشق بطريق القصير-شمسين مروراً بقرية الحسينية، مما يسهم في تسهيل حركة النقل والمرور، ولا سيما للقطاع الزراعي.

من جهته، أشار رئيس بلدية شنشار، عبد الرحمن عرابي، إلى أهمية المشروع، نظراً للكثافة المرورية التي يشهدها الطريق، سواء من قبل وسائل النقل العامة أو المزارعين، وكون المنطقة غنية بالإنتاج الزراعي، مؤكداً أن إعادة التأهيل توفر نقلاً أكثر أماناً وراحة للأهالي بعد معاناة طويلة، نتيجة تردي حالة الطريق.

IMG 1223 الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق

وبيّن عمر عرابي من أهالي الحسينية، أن إعادة تأهيل الطريق تمثل ضرورة ملحّة بعد الأضرار التي لحقت بآليات المزارعين، مشيراً إلى أن أهميته تمتد لتخديم المنطقة بأكملها، وليس القرية فقط.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو شهرين، ويأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية للعام الجاري لتطوير شبكة الطرق، وتعزيز حركة النقل والعبور، بما يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويخدم المواطنين في المحافظة.

IMG 1328 الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق
IMG 1338 الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق
