الخدمات الفنية في حمص تبدأ تأهيل طريق الحسينية أتوستراد حمص دمشق

حمص-سانا

باشرت ورشات مديرية الخدمات الفنية في حمص، أعمال إعادة تأهيل طريق الحسينية – أتوستراد حمص-دمشق في منطقة القصير بريف المحافظة الجنوبي الغربي، بهدف تحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة تنقل المزارعين والمواطنين.

وأوضح رئيس دائرة الطرق في المديرية، المهندس ربيع عساف، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن طول الطريق يبلغ نحو كيلومتر واحد، بتكلفة عقدية تقدّر بحوالي مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الطريق حيوي لربطه أتوستراد حمص-دمشق بطريق القصير-شمسين مروراً بقرية الحسينية، مما يسهم في تسهيل حركة النقل والمرور، ولا سيما للقطاع الزراعي.

من جهته، أشار رئيس بلدية شنشار، عبد الرحمن عرابي، إلى أهمية المشروع، نظراً للكثافة المرورية التي يشهدها الطريق، سواء من قبل وسائل النقل العامة أو المزارعين، وكون المنطقة غنية بالإنتاج الزراعي، مؤكداً أن إعادة التأهيل توفر نقلاً أكثر أماناً وراحة للأهالي بعد معاناة طويلة، نتيجة تردي حالة الطريق.

وبيّن عمر عرابي من أهالي الحسينية، أن إعادة تأهيل الطريق تمثل ضرورة ملحّة بعد الأضرار التي لحقت بآليات المزارعين، مشيراً إلى أن أهميته تمتد لتخديم المنطقة بأكملها، وليس القرية فقط.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو شهرين، ويأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية للعام الجاري لتطوير شبكة الطرق، وتعزيز حركة النقل والعبور، بما يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويخدم المواطنين في المحافظة.