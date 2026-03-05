مياه دمشق وريفها تعيد تأهيل وتشغيل آبار مياه الشرب في الزبداني

ريف دمشق-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها تشغيل عدد من آبار مياه الشرب في مدينة الزبداني بريف دمشق، بعد إعادة تأهيلها، بهدف تحسين استقرار التغذية المائية للمدينة، وضمان استمرارية الخدمة.

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد درويش، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المشروع شمل إعادة تأهيل بئر “الطالع” بعد توقفها عن العمل، بالتعاون مع منظمة (Oxfam)، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 45 متراً مكعباً في الساعة، مزودة بمنظومة طاقة شمسية بقدرة 100 كيلو واط لضمان استمرارية التشغيل.

وأشار درويش إلى إعادة تأهيل بئرين ضمن مشروع “آبار عش الضبعة”، بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، بطاقة إجمالية تقارب 100 متر مكعب في الساعة، ومزودتين بمنظومة طاقة شمسية بقدرة تقارب 165 كيلو واط، لتعزيز التغذية المائية في المنطقة.

وكانت المؤسسة وضعت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود”، مشروع آبار “رقم 1” في منطقة الحجر الأسود بريف دمشق بالخدمة، كأول مشروع مائي يتم تشغيله في هذه المنطقة منذ سنوات، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة.