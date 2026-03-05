اختبار تمهيدي لفعالية “يوم الهمة القرآني” في حمص بمشاركة واسعة من حفظة القرآن

حمص-سانا

أقامت دائرة الحلقات التربوية في مديرية أوقاف حمص اليوم الخميس، اختباراً تمهيدياً لفعالية “يوم الهمة القرآني” لحفظة القرآن الكريم، وذلك في جامع الفاروق بحي الغوطة بالمدينة.

وأوضح عبد الله الدود أحد المشرفين في دائرة الحلقات التربوية بمديرية أوقاف حمص في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المسابقة التي شهدت مشاركة واسعة من طلاب الحلقات القرآنية من مختلف الفئات العمرية هي النسخة الثانية بعد تنظيمها في رمضان الماضي، مبيناً أن الهدف منها زيادة ارتباط الطلاب بالقرآن الكريم وتمكينهم مما حفظوه.

وأضاف: إن المسابقة تحمل اسم “يوم الهمة القرآني”، وتعتمد على سرد الطلاب لما حفظوه من القرآن الكريم ضمن عدة مستويات تبدأ من حفظ خمسة أجزاء ثم عشرة أجزاء وعشرين جزءاً وصولاً إلى مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً، لافتاً إلى أن الاختبار الذي أقيم اليوم يمثل المرحلة التمهيدية لاختيار الطلاب الأكفأ للمشاركة في المراحل النهائية.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الاختبار التمهيدي بلغ 115 طالباً و167 طالبة من مختلف الأعمار، موضحاً أن الإعلان عن المسابقة انطلق قبل شهر رمضان المبارك، وأن الإقبال على المشاركة هذا العام شهد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالعام الماضي.

ونوّه بأن عدد من أتموا حفظ القرآن الكريم ضمن هذه المسابقة بلغ 14 حافظاً وحافظة، في حين كان العدد في النسخة السابقة 6 حفاظ فقط، ما يعكس تزايد الاهتمام بحفظ القرآن الكريم بين طلاب الحلقات القرآنية في المحافظة.

من جانبه، ذكر المشارك عمر رجب، أن هذه هي مشاركته الأولى في المسابقة، مشيراً إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وجاء اليوم للمشاركة في مستوى تثبيت حفظ عشرة أجزاء.

بدوره، أوضح محمود عيون السود البالغ من العمر 14 عاماً، وهو من حفظة القرآن الكريم أيضاً أنه بدأ حفظ القرآن في سن مبكرة، وأتم حفظه كاملاً قبل عدة أشهر، مؤكداً مشاركته في المسابقة بهدف تثبيت حفظ الأجزاء العشرة الأولى وتعزيز إتقانه لها.

وتشكّل هذه الاختبارات التمهيدية خطوة أساسية في مسار فعالية “يوم الهمة القرآني”، تمهيداً لاختيار المشاركين المتأهلين للمراحل الختامية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهود مديرية الأوقاف لدعم مسيرة الحلقات القرآنية، وتحفيز الطلاب على المراجعة والإتقان والاستمرار في مسيرة الحفظ.