وقف الرحلات ليلاً من دير الزور للمحافظات بسبب أضرار السيول والمنخفض الجوي المتوقع

دير الزور-سانا



أعلنت مديرية نقل الركاب في محافظة دير الزور إيقاف جميع الرحلات الليلية إلى المحافظات اعتباراً من اليوم الأحد، نتيجة خطورة الطرقات المتضررة بالسيول والفيضانات، بالتزامن مع تأثر المحافظة بمنخفض جوي يستمر حتى صباح يوم غد الإثنين.



وأوضحت المديرية في بيان، أن القرار جاء بسبب الأضرار والخسوفات التي لحقت بعدد من الطرق جراء السيول والفيضانات، وما تشكله من مخاطر على سلامة المسافرين، مؤكدةً أن تعليق الرحلات سيستمر حتى زوال أسباب الخطر وعودة الطرق إلى وضع آمن.



وفيما يتعلق بالحالة الجوية، أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة بدء تأثير منخفض جوي اعتباراً من مساء اليوم الأحد، على أن يبلغ ذروته خلال ساعات منتصف الليل ويستمر حتى صباح الإثنين، مترافقاً مع عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح هابطة.



ودعا رئيس اللجنة فايز عباس في تصريح لـ سانا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، ولا سيما الابتعاد عن مجاري الأودية وضفاف الأنهار، وتجنب الوقوف في المناطق المفتوحة وتحت الأشجار وأعمدة الكهرباء، إضافة إلى فصل الأجهزة الكهربائية أثناء العواصف الرعدية، وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد.



وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جددت أمس السبت تحذيرها من تأثر مناطق البادية وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة واحتمال تساقط البرد وتشكل تيارات هوائية هابطة وعواصف غبارية، متوقعة أن يتركز تأثيره على بادية ريف دمشق وحمص مع امتداد بعض الزخات الغزيرة إلى أجزاء من الرقة والحسكة وحماة وريف حلب الجنوبي.