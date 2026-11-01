‏7 دول في «أوبك بلس» تقرر الإبقاء على مستويات إنتاج النفط في كانون الأول ‏المقبل

الرياض-سانا
جددت سبع دول أعضاء في تحالف “أوبك بلس” التزامها باستقرار السوق النفطية، وقررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المعتمدة في أيلول 2026، دون تغيير، خلال شهر كانون الأول المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار جاء خلال اجتماع عقدته الدول السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد.
وأكدت الدول في بيان عقب الاجتماع التزامها بإعلان التعاون، مشيرة إلى مواصلة عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الـ 29 من الشهر الجاري.
ويضم تحالف “أوبك بلس” منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ودولاً منتجة من خارجها، ويهدف إلى تنسيق السياسات النفطية، وإدارة مستويات الإنتاج بما يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية.