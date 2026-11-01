‏7 دول في «أوبك بلس» تقرر الإبقاء على مستويات إنتاج النفط في كانون الأول ‏المقبل

الرياض-سانا‏

جددت سبع دول أعضاء في تحالف “أوبك بلس” التزامها باستقرار السوق النفطية، ‏وقررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المعتمدة في أيلول 2026، دون تغيير، ‏خلال شهر كانون الأول المقبل.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار جاء خلال اجتماع عقدته الدول ‏السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة ‏عُمان، عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد.‏

وأكدت الدول في بيان عقب الاجتماع التزامها بإعلان التعاون، مشيرة إلى مواصلة ‏عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل ‏في الـ 29 من الشهر الجاري.‏

ويضم تحالف “أوبك بلس” منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ودولاً منتجة من ‏خارجها، ويهدف إلى تنسيق السياسات النفطية، وإدارة مستويات الإنتاج بما يسهم في ‏استقرار أسواق الطاقة العالمية.‏