ارتفاع السعة التخزينية في بحيرة سد الأبرش بطرطوس إلى النصف

طرطوس-سانا

ارتفعت السعة التخزينية في بحيرة سد الأبرش بمحافظة طرطوس إلى ما يقارب النصف، بعد الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، حيث بلغ حجم التخزين في البحيرة 50،3 مليون متر مكعب.

وأوضح مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس محمد محرز في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن السد يقع إلى الجنوب من مدينة صافيتا على نهر الأبرش بحجم التخزين الكلي 103.16 ملايين متر مكعب، ومساحة سطح البحيرة 689 هكتاراً، كما يبلغ طول جسم السد 733 متراً، وارتفاعه 50 متراً وطول بحيرته 6.3 كم.

ولفت محرز، إلى أن سد الأبرش يعد من أهم وأكبر سدود المحافظة من حيث المساحة، ويروي ما يقرب من 8500 هكتار في سهل عكار الذي يعتبر السلة الغذائية للمحافظة، والكثير من المناطق خارج المحافظة.

وأشار مدير الموارد المائية، إلى أن التخزين الحالي للسد ضمن الحدود الآمنة لإنهاء موسم الري لهذا العام، مبيناً أن كوادر المديرية في حالة تجهيز واستعداد لموسم الري من خلال الصيانة الدائمة والتعزيل المستمر لقنوات الري الرئيسية والفرعية للتخفيف من الفاقد المائي.

كما نوه إلى أن السد يشكل داعماً للمياه الجوفية، والثروة السمكية، ويمكن أن تساعد الكمية المخزنة من المياه في السنوات المطيرة لأكثر من موسم زراعي.

وكانت محافظة طرطوس واجهت في العام الماضي شحاً في المياه، ما انعكس على الموارد المائية، وانخفض منسوب السدود والسدات المائية وخاصة بحيرة سد الأبرش التي وصلت إلى أدنى نسبة تخزين منذ تأسيسه.