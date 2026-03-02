مياه دمشق تتخذ إجراءات لمعالجة تلوث طارئ في شبكة الشرب بالدويلعة

دمشق-سانا

تعمل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، على معالجة الخلل، الذي تسبب بتلوث جزئي في شبكة مياه الشرب بحي الدويلعة في دمشق، وذلك في إطار خطة إسعافية تهدف إلى حماية الأهالي وضمان عودة المياه إلى المواصفات القياسية المعتمدة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح مراقب الشبكة في المؤسسة نايل شتوي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن الورشات الفنية باشرت أعمالها فور تلقي الشكاوي من السكان حول تغير في خصائص المياه الواصلة إلى منازلهم.

وأشار في هذا الإطار، إلى أنه جرى الكشف الميداني وتتبع مسار الخطوط في المنطقة الممتدة من محيط ركن “أبو عطاف” وصولاً إلى جسر الكباس، ليتبين وجود تسرب في أحد خطوط الصرف الصحي المجاورة لشبكة مياه الشرب، ما أدى إلى اختلاط مياه الشبكتين.

إيقاف الضخ مؤقتاً

وأوضح مراقب الشبكة في المؤسسة، أن الفرق المختصة نفذت منذ الأسبوع الماضي أعمال حفر وصيانة في الموقع المحدد، شملت إيقاف الضخ مؤقتاً في الأحياء المتأثرة، وعزل المقاطع المتضررة، واستبدال الأجزاء المتآكلة من الشبكة، إضافة إلى إجراء غسيل مكثف للخطوط الرئيسية والفرعية باستخدام مواد معقمة وفق الأصول الفنية المعتمدة.

كما نوه إلى أن مخابر المؤسسة سحبت عينات متتالية من المياه في نقاط متعددة ضمن الحي لإخضاعها للتحليل الجرثومي والكيميائي، على أن يستمر الرصد اليومي، إلى حين التأكد من مطابقة المياه للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب.

تكثيف حملات التوعية

من جهته، أوضح الموظف نمير شيخ الجبل، وهو أحد سكان الحي، أنه اعتمد خلال الأسبوع الفائت على شراء عبوات مياه الشرب للاستخدام المنزلي ريثما يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من زوال أي أثر للتلوث، مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات التوعية حول طرق تعقيم الخزانات المنزلية بعد عودة الضخ.

بدوره، قال عبد العزيز غبرا، وهو حلاق من أهالي الدويلعة، أن السكان عانوا من تلوث المياه منذ نحو أسبوع، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى إلى وحدة المياه وتمت الاستجابة بشكل سريع، حيث باشرت ورشات الصيانة أعمالها الميدانية، ليصار اليوم إلى إعادة تغذية الحي تدريجياً بالمياه بعد إنجاز الجزء الأكبر من الإصلاحات.

وأوضح المتقاعد مروان أبو حسام أن مياه الشرب التي وصلت إلى منزله خلال الأيام الماضية شهدت تغيراً في اللون والرائحة، ما دفعه إلى الامتناع عن استخدامها للشرب والطهي والاعتماد مؤقتاً على المياه المعبأة، حرصاً على سلامة أسرته، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات المعنية فور ملاحظته الخلل.

وتأتي معالجة التلوث المسجل في حي الدويلعة ضمن المهام الدورية التي تضطلع بها المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، لمراقبة جودة المياه والحفاظ على سلامتها، وتنفيذ خطط صيانة دورية للشبكات، ومعالجة أي اختلاطات محتملة بشكل فوري، ومتابعة الشكاوى الواردة عبر وحدات المياه في الأحياء.