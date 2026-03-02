إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف موكباً في الباغوز بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أحبطت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش، كان يستهدف موكباً حكومياً في بلدة الباغوز بريف منطقة البوكمال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين: إن العملية جاءت نتيجة جهد استخباراتي مكثف، استند إلى المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات وتحليلها، حيث نفذت الوحدات المختصة إجراءات استباقية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم خالد أحمد عزاوي المتورط في التخطيط للعملية، وضبط عبوات ناسفة كانت مُعَدَّة للتفجير.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الهندسية المختصة باشرت مهامَّها الفنية فوراً، حيث تمكنت من إبطال مفعول العبوات الناسفة وتأمين الموقع، ونقل الموادّ المضبوطة وفق الأصول المعتمدة، بما حال دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكاله، وذلك من خلال ملاحقة العناصر المتورطة وإحباط مخططاتها الإجرامية قبل تنفيذها. كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مستوى الأمان، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي وإعادة البناء.