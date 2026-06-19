الدفاع المدني يسيطر على حرائق في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مركز مدينة رأس العين بريف الحسكة، بالتعاون مع الأهالي، حرائق اندلعت في أراض زراعية ومنازل مهجورة بقرية أم عشبة في الريف الشرقي للمحافظة.

وقال مسؤول الدفاع المدني في رأس العين زياد ملكي في بيان اليوم الجمعة: تلقينا بلاغاً من قرية أم عشبة حول اندلاع حرائق في الجهة الشرقية باتجاه القرية والأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفرق تحركت فوراً ووصلت إلى الموقع خلال نصف ساعة.

وأوضح ملكي أن الخسائر اقتصرت على بضع عشرات من أشجار الزيتون والتين، وبضع منازل مهجورة متروكة سابقاً داهمتها النيران، وتم إخماد الحرائق وكانت الخسائر جزئية وبسيطة.

وبيّن مسؤول الدفاع المدني أن المساحة الإجمالية للأراضي المحروقة بلغت حوالي سبعة آلاف دونم، معظمها أراض محصودة بالكامل، فيما بلغت المساحة المتضررة جزئياً في السنابل نحو 200 دونم، مؤكداً أن الفرق تمكنت من إخماد الحرائق بالكامل.

وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة قد استجابت أمس الخميس ل 12 حريقاً طالت أراضي مزروعة بالقمح والشعير، إضافة إلى أراض محصودة وأعشاب وأشواك في مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها.