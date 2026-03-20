رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: المرسوم 68 يعزّز العيش الكريم ويدعم قوة العمل الرقابي

دمشق-سانا

ثمن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي حرص القيادة على تعزيز مقومات العيش الكريم للعاملين في كافة القطاعات، ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك من خلال المرسوم رقم 68 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة، والذي يتضمن زيادة نوعية للعاملين في الهيئة.

وقال العلي في تصريح لمراسل سانا: إن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للعمل الرقابي، وتسهم في رفع مستوياته المهنية وتعزيز أدائه بكفاءة عالية وشفافية تامة، كما تعكس التزام الدولة بتعزيز دور الهيئة في حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة، بما يعزز الثقة في العمل الرقابي ويضمن تحقيق العدالة في جميع المجالات.

وأكد العلي أن الهيئة ستسمر في ترسيخ دورها الرقابي، من خلال تكثيف جهودها في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، والمساهمة في خلق بيئة خدمية تليق بتضحيات الشعب السوري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم، المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

الجهات العامة تشمل كل من (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية، مصرف سوريا المركزي).