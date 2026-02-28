الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار خفيفة محتملة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت، أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال النهار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة فوق أجزاء من المنطقة الساحلية والجزيرة، وهطولات ثلجية خفيفة باحتمالية ضعيفة على مرتفعات القلمون.

وخلال الليل، يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع فيها وبالمناطق الجنوبية والجزيرة والوسطى والشمالية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى.

الرياح متقلبة إلى شمالية غربية معتدلة، مع هبات تتجاوز سرعتها 40 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق2/13
ريف دمشق-القلمون4/-3
القنيطرة0/9
درعا1/14
السويداء10/-1
حمص2/10
حماة0/11
اللاذقية11/18
طرطوس9/15
حلب0/9
إدلب2/12
دير الزور5/16
الرقة3/14
الحسكة3/13
