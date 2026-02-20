التمرية.. حلوى تراثية تستعيد حضورها في أسواق حمص خلال رمضان

حمص-سانا

تستعيد التمرية الحمصية حضورها اللافت في أسواق حمص خلال شهر رمضان المبارك حيث يقبل الأهالي على شرائها كواحدة من أشهر الحلويات الشعبية التي ارتبطت بذاكرة المدينة وطقوسها الرمضانية، ويحرص صُنّاعها على إعدادها أمام الزبائن مباشرة، خلال الشهر الكريم.

وفي أحد محال الحلويات القديمة في السوق، أوضح رياض كعدة، صاحب المحل، في حديثه لوكالة سانا اليوم الجمعة، أن التمرية تمتلك نكهة خاصة برمضان، وينتظرها الأهالي كل عام، مبيناً أنها من الحلويات التراثية في حمص منذ أكثر من مئة عام، مبيناً أن صناعتها كانت تتم داخل البيوت قديماً قبل أن تنتقل إلى المحال مع الحفاظ على طريقتها الأصيلة المتوارثة عن الأجداد.

ولفت كعدة إلى أن عملية تحضير التمرية تبدأ قبل يوم واحد حيث يُمزج الطحين والماء والزبدة للحصول على عجينة رقيقة تُمدّ بعناية، ثم تُقلى بسرعة في زيت حامٍ حتى تكتسب لونها الذهبي المميز، قبل أن تُرفع مباشرة وتُغمس في القطر ليكتمل مذاقها الحلو وتصبح جاهزة للتقديم.

وأضاف: إن التمرية تباع بثلاثة أشكال: محشية بالقشطة، أو بالتمر، أو سادة، بما يلائم رغبات الزبائن، وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل الأسرة.

وتشير ندى حمدان، وهي من الأهالي العائدين إلى حمص بعد سنوات من الاغتراب، إلى أنها قررت تذوق التمرية لأول مرة هذا العام لارتباطها بذكريات المدينة والعائلة في رمضان، ولافتةً إلى أن طريقة إعدادها أمام الزبائن تمنحها جاذبية خاصة تشجع على شرائها.

أما محمد الزوين، أحد زبائن سوق الحلويات الشعبية، فيؤكد أن التمرية جزء من ذاكرة أهالي حمص منذ القدم، وهي حلوى شعبية لذيذة يحبها الكبار والصغار على حد سواء، وتتميز بأسعارها المناسبة للجميع.

وتبقى التمرية، رغم تغيّر العادات ووجود أصناف متعددة من الحلويات، تحافظ على مكانتها في الذاكرة الشعبية، وتمنح أسواق حمص نكهتها الرمضانية المميزة.