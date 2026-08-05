افتتاح مهرجان صيف سوريا 2026 في حديقة العروبة باللاذقية.. فعاليات عائلية تحتفي بالتراث والطفل

اللاذقية-سانا

افتُتح مساء اليوم الثلاثاء، في حديقة العروبة باللاذقية “مهرجان صيف سوريا 2026” للعائلة، الذي تنظمه مديرية الثقافة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى العاشر من آب الجاري، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة اللاذقية، باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة للأسرة والطفل، تشمل عروضاً مسرحية وسينمائية، وورشات عمل فنية وتعليمية، وألعاباً تفاعلية، إضافة إلى أركان خاصة بالتراث الشعبي والحرف اليدوية، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية المحلية وربط الأجيال الجديدة بجذورها.

وأكّد مدير الثقافة في اللاذقية الدكتور أحمد شريقي في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة تعمل من خلال هذا المهرجان على “بناء جيل آمن ومبدع لمستقبل سوريا الجديدة، عبر بيئة ثقافية تخاطب عقل الطفل وتغذي خياله، وتدعم دوره كلبنة أساسية في بناء المجتمع”.

وأضاف: “انطلق المهرجان من إدلب، واليوم نحن في اللاذقية، وسيتواصل تباعاً في باقي المحافظات، لافتاً إلى الإقبال الواسع الذي شهده، ما يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه الفعاليات التي تخاطب العقل والفكر “.

من جانبها، لفتت رغد حسينو من فريق “غراس” إلى مشاركة فريقها بفعاليات المهرجان، من خلال تقديم فقرات تُعرّف بالتراث السوري، وإحياء ما طُمِس منه خلال العقود الماضية، وخاصة التراث الساحلي، المادي واللامادي، ليبقى خالداً في أذهان الأجيال.

بدورها، عبّرت الزائرة دنيا بهلوان عن إعجابها بغنى الفعاليات وتنوعها، وما يشهده المهرجان من إقبال واسع ومشاركة فاعلة من الجمعيات الأهلية.

يُذكر أن المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة في دمشق وثماني محافظات أخرى، ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى إعادة إحياء المشهد الثقافي والاجتماعي في المحافظات السورية، يعكس حرص الوزارة على تعميم هذه الظاهرة الثقافية والترفيهية وإتاحتها للعائلات في مختلف أنحاء سوريا.