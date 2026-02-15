وقفة احتجاجية لسائقي الصهاريج في حمص للمطالبة بتطبيق نظام الدور ومكافحة المخالفات

حمص-سانا

نظّم عدد من سائقي الصهاريج وقفة احتجاجية اليوم الأحد، في ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص، دعوا خلالها الجهات المعنية إلى تعزيز العدالة في عمليات تحميل المشتقات النفطية، والالتزام بنظام الدور الذي أقرته شركة المحروقات.

وأشار السائقون المشاركون في الوقفة، إلى أن مطلبهم الأساسي يتمثل بضرورة الالتزام الصارم بمكتب الدور المعتمد، ومنع الصهاريج المخالفة من دخول المصفاة لنقل المواد النفطية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح السائق نضال مشهراوي من محافظة حماة، أن نحو ألف صهريج تأثر بالمخالفات القائمة، ما ينعكس على حياة أكثر من خمسة آلاف عائلة، مبيناً أن بعض الصهاريج التابعة لشركة “البوابة الذهبية” تدخل المصفاة بشكل يخالف التعليمات ودون الامتثال لنظام الدور، بينما تلتزم الصهاريج النظامية بكل المتطلبات القانونية والإجرائية.

وأوضح مشهراوي أيضاً أن نصيب السائقين من حمولة القطارات الناقلة لوقود الفيول إلى المحطات الحرارية يصل إلى 50 % وفق القوانين، إلا أنهم يحصلون فعلياً على 10 % فقط من هذه الحصة، وأشار إلى تفاقم الأعباء المعيشية على السائقين بسبب عدم تسلّمهم لأجورهم المستحقة منذ عدة أشهر.

من جانبه، أكد السائق ناصر الناصيف، أن الصهاريج الملتزمة بالنظام تتحمل تكاليف باهظة تشمل رسوم التأمين، وغيرها من المصاريف الإدارية والمتكررة فضلاً عن التزامها باستخدام اللوحات النظامية والمكاييل المعتمدة، وطالب بوضع آلية واضحة تضمن تطبيق نظام صارم يحول دون دخول الصهاريج المخالفة وغير المستوفية للشروط القانونية.

بدوره، كشف السائق عبد الفتاح تليتي من محافظة حماة أن الوقفة الاحتجاجية شهدت مشاركة سائقين من مختلف المحافظات، ودعا الجهات المختصة إلى الاستماع لمطالبهم بشأن الشركات المخالفة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان تطبيق الأنظمة بشكل متساوٍ على الجميع دون استثناء.

يُشار إلى أن قطاع نقل المشتقات النفطية باستخدام الصهاريج يُعتبر جزءاً أساسياً في سلسلة تأمين وقود الفيول للمحطات الحرارية ومراكز التوزيع عبر المحافظات، ويخضع هذا النقل لإجراءات تعتمد أنظمة دور محددة من قبل شركة المحروقات، بما يضمن العدالة بين جميع المتعاقدين الملتزمين بالشروط النظامية.