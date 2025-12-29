الأمن الداخلي في جبلة يقبض على مجرم من فلول النظام البائد متورط في أحداث الساحل

اللاذقية-سانا

ألقى الأمن الداخلي في منطقة جبلة بريف اللاذقية القبض على المجرم ذو الفقار محمود ديب، أحد عناصر فلول النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفِّذت بدقة عالية في قرية بعبدة بريف جبلة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المذكور في الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والأمن الداخلي في الساحل بتاريخ السادس من آذار، فضلاً عن ضلوعه في ارتكاب جرائم تمثيل بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال تلك الاعتداءات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن الوطن والمواطنين، مؤكدةً أن العدالة ستأخذ مجراها بحق المجرمين، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بلا هوادة حتى اجتثاث كل بؤر الإرهاب.