منخفض جوي بمعظم المناطق السورية يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة انخفاضها اليوم في مختلف المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثير منخفض جوي قطبي مرفق بكتلة هوائية رطبة شديدة البرودة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في كل طبقات الجو مرفق بكتلة هوائية ذات منشأ قطبي شديدة البرودة ورطبة، مصدره الرياح القطبية الشديدة البرودة، والتي اتجهت من شرق أوروبا وجنوب روسيا، وامتدت إلى البحر الأسود، ثم إلى تركيا وبلاد الشام ومصر والعراق، وفق الراصد الجوي حسان جردي.

ثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1500 متر

وفي تصريح لسانا، بيّن جردي أن هذه الكتل الهوائية انتشرت نتيجة وجود مرتفع جوي وقيم ضغط عالية فوق غرب أوروبا، واستقرت فوق جنوب تركيا والساحل السوري، مشيراً الى احتمال وجود هطولات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر في منتصف الليل، أي في مرتفعات القلمون والحرمون في ريف دمشق، ومرتفعات الساحل السوري.

وتوقع الراصد حدوث نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، تبدأ اليوم، وتستمر حتى الإثنين، لتبلغ ذروتها حيث تصل سرعة الهبات إلى 85 كيلومتراً في الساعة، وأمواج عالية تصل حتى 3 أمتار تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

وحسب جردي، يمتد المنخفض لعدة أيام، يكون على مرحلتين، الأولى ذروتها اليوم، والثانية ذروتها الإثنين القادم، والمدة الزمنية المتوقعة له تستمر حتى نهاية الأسبوع مع تراجع للهطولات المطرية أيام الأحد والثلاثاء، مشيراً إلى زيادة تدفق الهواء ذي المنشأ القطبي باتجاه المنطقة، ويكون شديداً في منتصف الأسبوع الحالي لتصل الحرارة إلى ناقص 6 في سرغايا بريف دمشق خلال الليل.

وبالنسبة للهطولات المطرية، أكد أن هناك تحسناً في كميات الهطول مقارنة بالعام الماضي، وأن معدلات الهطل المطري حتى الآن جيدة وتزيد من كميات المياه الجوفية وتخفف من حدة الموسم الجاف للعام الماضي.

هطولات مطرية أعلاها في شطحة بريف حماة

وشهدت المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، أعلاها 101 مم في شطحة بمنطقة الغاب بمحافظة حماة، وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة:

في محافظة حماة: في الرصافة 46 مم، عين حلاقيم 23 مم، مصياف 40 مم، ربعو 21 مم، الحميري 8.6 مم، حر بنفسه 33 مم، كفر زيتا 4.5 مم، محردة 10 مم، مدينة حماة 9.1 مم، صوران 4.5 مم، السلمية 27، الصبورة 6.5 مم، السعن 5.9 مم، عقيربات 23 مم، وفي منطقة الغاب شحطة 101مم وعين الكروم 15 مم والكريم 17 وأفاميا 14 مم والسقيلبية 9.5 مم.

وفي دمشق وريفها: في الحرمون وسرغايا 3 مم، الزبداني 2 مم، قطنا 2.2 مم، قاسيون 1 مم، ساحة الحجاز 1.5 مم، مطار دمشق الدولي 1 مم.

وفي السويداء: عين عرب 6 مم وشهبا 2 مم والسويداء 3 مم وصلخد 1 مم.

في درعا: نوى 2 مم والشيخ مسكين 3.5 مم وإزرع 3 مم.

في القنيطرة: وصلت كمية الأمطار الهاطلة في حضر إلى 21 مم والقنيطرة المدينة 1.5 ونبع الصخر 1 مم.

وفي حمص: في الناصرة 83 مم ومرمريتا 84 مم وقلعة الحصن 75 مم والمخرم 23 مم والقصير 3.4 مم وتلكلخ 65 مم وتلدو 20 مم والرستن 34.3 مم.

وفي دير الزور 3.2 مم والتبني 1.5 مم.

في طرطوس: سجلت كمية الأمطار الهاطلة في مشتى الحلو 18 مم والدريكيش 20 مم وصافيتا 20.5 مم والصفصافة 34 مم والقدموس 17 مم وبانياس 5 مم.

وفي حلب: بلغت كمية الأمطار الهاطلة: في جرابلس 1 مم وفي الباب 0.5 مم ومنبج 0.5 مم.

في الرقة : تل أبيض 3 مم.

في الحسكة: سجلت كمية الأمطار في المالكية 4 مم والزهيرية 6 مم وهيمو 4 مم وعامودا 9 مم واليعربية 3 مم والقحطانية 1 مم والقامشلي والدرباسية 12 مم والجوادية 2 مم.

في اللاذقية: صلنفة 34 مم، كسب 12 مم، قسطل معاف 5.3 مم، المزيرعة 43 مم، ربيعة 37.8 مم، القرداحة 7 مم، الحفة 24 مم، القطيلبية 6 مم، مدينة اللاذقية 9.4 مم، البهلولية 10 مم، وفي جبلة حميميم 9 مم.

في إدلب: جسر الشغور 31 مم وخان شيخون 8.7 مم وإدلب 10 مم وأبو الظهور 3.5 مم وأريحا 17 مم والمعرة 12.3 مم.