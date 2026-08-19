عبد الغني لـ سانا: إدانة المجرم وسيم الأسد تتويج لـ 14 عاماً من ‏التوثيق الدقيق للانتهاكات‏

دمشق-سانا

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن ‏قرار محكمة ‏الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المجرم وسيم الأسد، ‏يعكس التزاماً عميقاً بمسار ‏العدالة الانتقالية، حيث استند القضاء ‏الوطني إلى الأدلة اليقينية لتجريم المتهم ‏بتشكيل مجموعات مسلحة ‏ضمن مشروع إجرامي مشترك غرضه قمع الحراك ‏الشعبي ‏السلمي.‏

توثيق الشبكة للانتهاكات

وأوضح عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن إدانة ‏المجرم وسيم الأسد ‏بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ‏بحق الشعب السوري إبان عهد النظام ‏البائد، يمثل تتويجاً لعمل ‏دؤوب استمر 14 عاماً من التوثيق الدقيق للانتهاكات، ‏وخطوة ‏عملية نحو تكريس سيادة القانون وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.‏

وأشار عبد الغني إلى أن التساؤلات المشروعة للشارع السوري ‏حول جدوى ‏عمليات التوثيق قد تجلت إجابتها اليوم، إذ استندت ‏المحكمة في قرارها إلى توثيق ‏الشبكة السورية لحقوق الإنسان ‏لأسماء 44 ضحية من ضحايا مجزرة المليحة وما ‏حولها التي ‏وقعت عام 2013.‏

وأعرب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن اعتزاز الشبكة ‏بكونها جزءاً ‏داعماً لهذا المسار القضائي الوطني الذي أثبت أن ‏الجهود الحقوقية قادرة على إعداد ‏ملفات قانونية متكاملة ومدعومة ‏بالأدلة والشهادات والوثائق التي تثبت التهم ‏المنسوبة إلى مرتكبي ‏الانتهاكات.‏

التكامل بين القضاء الوطني والقانون الدولي الجنائي

وأشار عبد الغني إلى أهمية اعتماد مبدأ التكامل بين القضاء ‏الوطني والقانون ‏الدولي الجنائي، وإنزال وصفي الجريمة ضد ‏الإنسانية وجريمة الحرب كمعيار ‏لتقدير جسامة الانتهاكات، إضافة ‏إلى قرار المحكمة بإحالة نسخة من الحكم إلى ‏الهيئة الوطنية ‏للمفقودين لأغراض ‏البحث عن رفات من دفنوا في بساتين المليحة.‏

ووجه مدير الشبكة الشكر لكل النشطاء الميدانيين والعاملين الذين ‏أسهموا في بناء ‏قاعدة بيانات حقوقية متكاملة لم تغفل البعد الإنساني ‏وحق جبر الضرر، مشدداً على ‏أن هذه التوثيقات ستكون في خدمة ‏مسار العدالة والمحاسبة في سوريا.‏

وقضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس الثلاثاء، بحكم ‏الإعدام على ‏المجرم وسيم الأسد ‌‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير ‏المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب ‏جرائم ضد الإنسانية ‌‏وجرائم حرب ‏بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، ‏وذلك خلال الجلسة ‌‏‌‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏