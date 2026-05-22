اللجنة العليا تحدد مراكز اقتراع دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب لانتخابات مجلس الشعب

دمشق-سانا



حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس عن كل من الدوائر الانتخابية (الحسكة والقامشلي) بمحافظة الحسكة، والدائرة الانتخابية (عين ‏العرب) بمحافظة حلب.‏



وأوضحت اللجنة في قرارين أصدرتهما اليوم الجمعة، أن المركزين في محافظة الحسكة هما: قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة محافظة الحسكة لدائرة الحسكة الانتخابية، والمركز الثقافي القديم في الحسكة (جانب نقابة المهندسين) لدائرة القامشلي الانتخابية.



ولفتت اللجنة إلى أن المركز الثقافي في عين العرب هو مركز دائرة عين العرب الانتخابية في محافظة حلب.



وكانت اللجنة العليا أصدرت الأربعاء الماضي قرارين يتضمنان قوائم ‏المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة، والدائرة الانتخابية (عين العرب) بمحافظة حلب.‏