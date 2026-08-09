صلنفة في ريف اللاذقية.. وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال فصل الصيف تاريخ النشر: 2026/08/09 10:02 مساءً اخر تحديث: 2026/08/09 10:02 مساءً قائمة الصور 1/5 من مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة مكة المكرمة اللاذقية تواصل تطوير مطمر قاسية لرفع كفاءته التشغيلية فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد فرز أصوات الناخبين في دائرة حلب الانتخابية استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لـ “دوار الدلّة” عند مدخل مدينة درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةصلنفةفصل الصيفوجهة سياحية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك /6/ عمليات لتصحيح الجنف مجاناً في مشفى حمص الجامعي ضمن حملة شفاء4 أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 دراسة تكشف مؤشرات حيوية في أطراف الأصابع مرتبطة بالضيق النفسي أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026