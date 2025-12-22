محافظ حلب: تعطيل الدوام مؤقتاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في مدينة حلب ليوم غد

حلب-سانا

أعلن محافظ حلب عزّام الغريب عن تعطيل الدوام مؤقتاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في مدينة حلب ليوم غد، بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال الغريب في بلاغ نشرته قناة محافظة حلب عبر التلغرام: إنه نظراً للأوضاع الراهنة، تُعلن محافظة حلب تعطيل الدوام مؤقتاً في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، إضافةً إلى الدوائر الحكومية ضمن (مركز مدينة حلب) وذلك يوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من كانون الأول الجاري.

وأضاف المحافظ: يُستثنى من هذا القرار الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والخدمات الطارئة للمواطنين.

وكانت أحياء عدة في مدينة حلب شهدت اليوم اعتداءات من قبل قسد بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصاً آخرين، فيما عملت قوى الأمن الداخلي على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.